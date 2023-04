L’Elan Chalon reçoit Saint-Quentin pour un choc au sommet

L’Elan Chalon reçoit Saint-Quentin ce mardi 11 avril à 20h au Colisée à l’occasion de la 28e journée de Pro B. Le second (Chalon) affronte ainsi le leader (Saint-Quentin) et une seule petite victoire d’écart sépare les deux équipes au classement. C’est dire l’importance de ce choc ! Si les joueurs de Savo Vucevic espèrent monter dans l’élite directement via la première place du classement sans avoir à disputer les playoffs, cela passera forcément par un succès à domicile face à leur plus grand rival cette saison.