L’Elan Chalon s’incline face à Nancy pour son retour dans l’élite

Pour son premier match en Betclic Elite cette saison, l’Elan Chalon s’est incliné sur le parquet de Gentilly face à Nancy (92-83) ce samedi soir. Les Bourguignons n’ont pas à rougir de leur prestation, notamment sur le plan offensif. En revanche, il reste encore beaucoup de progrès à faire en défense.



Savo Vucevic pourra retenir l’adresse de ses joueurs en début de match et le sursaut d’orgueil dans l’ultime quart-temps. Mais le 2e et le 3e quart-temps sont à oublier avec des pertes de balle, une défense en grande difficulté et une intensité insuffisante pour la Betclic Elite.



Les coéquipiers d’Antoine Eïto auront l’occasion de relever la tête d’ici mercredi avec la réception de l’Alliance Sport Alsace au Colisée (20h) en 64e de finale de la Coupe de France.

Défaite face à Nancy !



⚔️ Nancy 92-83 Elan Chalon



📊 Cortale 17, Baptiste 13, Love 12, Gaudoux 11, Nikolic 8, Markusson 7, Williams 6, Eïto 5, Tubutis 4



📸 Nancy#RougeEtBlanc pic.twitter.com/Hx4pcQrgWR — Elan Chalon (@ELANCHALON) September 16, 2023