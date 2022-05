L’Elan Chalon veut bien finir face à Nancy

L’Elan Chalon se rend à Nancy ce vendredi soir à 20h à l’occasion de la 34e et dernière journée de Pro B. Un match qui s’annonce d’ores et déjà compliqué pour les Chalonnais qui restent sur 10 défaites lors de leurs 12 derniers matches de championnat. Face à eux, Nancy est en pleine confiance et occupe la place de leader. Les hommes de Maxime Pacquaut sont eux 7es, avec un bilan de 18 victoires pour 15 défaites, et pourraient passer 6es en cas de victoire couplée à une contre-performance d’Antibes, qui possèdent actuellement le même bilan.

En tout cas, un succès serait de bon augure pour les Chalonnais, surtout pour relancer une bonne dynamique avant le début des phases finales qui pourraient rebattre les cartes et redonner espoir aux Saône-et-Loiriens.