L’émission musicale “Show Must Go Home” de passage à Lyon ce dimanche soir !

Après Lille, Paris, Nice et Bruxelles, la tournée musicale intitulée “Show Must Go Home” fait étape ce dimanche à Lyon, pour un live depuis la terrasse d’Euronews à Confluence. À l’occasion de la fête de la musique, de nombreux artistes nationaux et locaux seront de la partie. LEJ, Last Train, Skip The Use, Whitney Marin, Michael Peters, Lucinda Rossat, la Lyonnaise Poupie et le DJ rhodanien Klément Bonelli sont les principales têtes d’affiche de ce 7e tournage.

Cédric Pollet, fondateur de “Show Must Go Home” revient sur l’origine de l’émission

Dans la période que nous traversons actuellement, le projet d’une émission musicale à ciel ouvert est tout simplement unique ! “SMGH” l’a fait ! Présentée par Mat Bastard, chanteur du groupe Skip The Use, la tournée musicale “Show Must Go Home” naît au début du confinement. Désireux de faire perdurer les concerts malgré les contraintes liés au coronavirus, Cédric Pollet, fondateur de l’émission, contacte Mat Bastard et plusieurs de ses collaborateurs pour construire un nouveau projet.

Mat Bastard, présentateur de l’émission, revient sur les premiers contacts avec Cédric Pollet et sa troupe

Fort de son expérience précédente dans les concerts et les émissions, le collectif prend la décision de partir en tournée en mai dernier. Rapidement, le succès est au rendez-vous ! La tournée musicale 2.0 accueille des artistes nationaux, internationaux, mais aussi des jeunes artistes locaux sur les toits de France. L’émission n’oublie pas de donner la parole aux talents de l’ombre comme les techniciens, les managers ou encore les producteurs.

Cédric Pollet sur la volonté de mettre en avant des artistes locaux

Mat Bastard, présentateur de l’émission, souligne la chance de permettre à la culture de jouer son rôle de lien dans cette période difficile

“Show Must Go Home” s’appuie également sur des moyens techniques impressionnants. Les images prises par les drones sont spectaculaires avec un cadre particulièrement unique. Le “happening” est donc une franche réussite ! Les six premières émissions rassemblent plus de 5 millions de vues. Après avoir reçu Selah Sue, Ben (anciennement Ben l’Oncle Soul), MC Solaar, Louis Bertignac, Thomas Dutronc, Alpha Blondy ou encore Tryo sur les toits de Lille, Paris, Nice et Bruxelles, le collectif débarque désormais à Lyon. Au-delà des têtes d’affiche, de nombreuses surprises seront au programme ce dimanche.

Cédric Pollet, une émotion particulière avec cette émission

À noter que la tournée 2.0 est en phase avec les contraintes sanitaires actuelles. “Show Must Go Home” soutient également une grande cause solidaire : le Secours populaire. Le collectif lance chaque mois une tombola, le gagnant peut remporter un concert d’un des artistes dans son propre salon. L’émission offre également la possibilité de gagner deux places VIP “full-access” au premier concert public “Show Must Go Home”. Soyez donc présents ce dimanche, le show sera à suivre à partir de 18h en simultané sur les pages Facebook de “Show Must Go Home” et de Tonic Radio.