L’énergie solaire s’invite sur les toits lyonnais

“À nous l’énergie”, voici le slogan des réunions publiques organisées pour construire un projet citoyen de production d’énergie renouvelable sur le territoire. En collaboration avec l’association CoopaWatt, la ville de Lyon et la Métropole soutiennent ces investissements solaires citoyens.

Depuis 2020, l’objectif est de créer des collectifs de citoyens qui s’engagent réellement. “Des citoyens et citoyennes de la Métropole de Lyon développent des projets de production d’énergie renouvelable collectifs et participatifs : un investissement local et éthique pour la transition écologique du territoire”, explique Timothée Romier, membre de CoopaWatt.

À l’image du projet financé par la ville de Lyon sur le toit de l’école Julie-Victoire Daubié, dans le 7e arrondissement de Lyon, les projets d’investissements solaires citoyens regroupent 12 sites qui seront alimentés en panneaux solaires. Le but est de réduire les consommations avec des énergies fossiles et ainsi réussir le projet “Lyon 2030”. Groupe scolaire, stade, salle, auront droit à leurs panneaux solaires.

Le but de ces opérations est de renforcer le lien avec les citoyens et ainsi de les faire devenir acteur de la transition écologique dans la Métropole de Lyon.