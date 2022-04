L’enjeu, la grogne des supporters, le claque du match aller….Ce qu’il faut savoir avant OL-Angers

L’Olympique Lyonnais reçoit Angers ce dimanche (17h05) à l’occasion de la 30ème journée de Ligue 1.

Un match du ventre mou

Le regard sur le classement est impitoyable : ce match va opposer le 10ème au 13ème (classements avant le coup d’envoi de cette journée). L’OL lorgne toutefois toujours sur les places européennes, voir même sur le podium comme Jean-Michel Aulas l’a rappelé cette semaine. Il y avait dans cette intervention une part de méthode Coué : “Il faut un peu plus de réussite. Tous nos calculs montrent qu’on a le plus faible coefficient de réussite de toutes les équipes. Il suffirait qu’il s’inverse – et il va s’inverser car c’est la logique – pour qu’on retrouve des performances qui correspondent à nos objectifs. Et on a surtout un groupe de joueurs fantastiques”.

Dixième avec 42 points, l’OL était à 10 longueurs du podium avant le début de la 30ème journée. Sachant qu’il ne reste que 27 points à distribuer et que la différence de buts de l’OL est inférieure à ces adversaires, le podium est totalement illusoire. Le Top 5, synonyme de qualification européenne (ou Top 6 si Nice gagne la coupe de France et termine dans le Top 5) est en revanche encore accessible : Lyon compte six points de retard sur le cinquième Strasbourg. Quel est le plan de bataille de Peter Bosz ? “Je ne peux dire qu’une chose : il faut gagner et réussir une série”.

La grogne des supporters

Les deux principes groupes de supporters – les Bad Gones 1987 et Lyon 1950 – ont publié en milieu de semaine un communiqué visant à “exprimer toutes nos (leurs) inquiétudes”. Conséquence, les deux kops n’encourageront pas l’équipe de Peter Bosz pendant la première période. “On peut les comprendre, on respecte leur décision mais on aura besoin de tout le monde pour bien finir la saison”, regrette Tanguy Ndombélé. “On a besoin des supporters, argumente de son côté Peter Bosz. Contre Porto, il y avait une ambiance spéciale et on s’est qualifié”.

Jean-Michel Aulas a déploré à la fois le timing et la méthode : “Je ne voudrais pas qu’ils donnent la tendance, sous prétexte qu’ils sont les groupes les plus engagés. Il y aussi 25 000 ou 30 000 autres spectateurs qu’il ne faut pas dissuader d’encourager l’équipe car l’équipe a besoin des supporters.” Il y a dans cet échange un air de déjà vu : en février 2020, l’OL s’était déjà inquiété des actions du Kop Virage Nord avant une période décisive.

La claque du match aller

Dès la deuxième journée, l’OL avait sombré en s’inclinant 3-0 à Angers. Jean-Michel Aulas n’a pas oublié : “On avait pris une claque fantastique donc le sentiment de revanche doit exister.” Ce match, qui avait provoqué la mise à l’écart de Marcelo, avait été le premier séisme de la saison : “Après le match, j’avais vu dans le vestiaire tous les problèmes qu’on avait”, se rappelle Peter Bosz. “Mais cela n’a rien à voir avec l’équipe qu’on a aujourd’hui.”

Angers sort du trou

En gagnant 1-0 contre Brest lors de la 29ème journée, le SCO a mis fin à une terrible disette de sept défaites d’affilée. Troisième à la septième journée, l’équipe de Gérald Baticle est rentrée dans le rang et a basculé dans le ventre mou depuis le début de la phase retour.

Toko absent, Caqueret blessé

Buteur héroïque avec le Cameroun à la dernière minute en Algérie, Karl-Toko Ekambi, malade, ne pourra pas surfer sur cette dynamique. Blessé à l’entraînement à son retour à Lyon après avoir joué avec les Espoirs, Maxence Caqueret va manquer au moins un mois de compétition. Houssem Aouar devrait le remplacer dans le cœur du jeu. Recruté cette semaine, le Brésilien Tetê devrait être capable d’entrer en jeu. “C’est un joueur spécial”, s’emballe Peter Bosz qui ne pensait pas l’OL capable d’attirer un tel talent.

Déclaré “inapte” par le staff médical portugais, Anthony Lopes souffre des adducteurs mais devrait pouvoir tenir sa place.

