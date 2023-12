Lens – OL (3-2) : une immense frustration

RC Lens – Olympique Lyonnais 14ème journée de Ligue 1 : 3-2 (1-1). Buts : O’Brien (15e, 72e) pour Lyon. Said (27e), Frankowski (52e, s.p., 74e) pour Lens.

Du mieux, vraiment

Ce n’est vraiment pas le visage d’un dernier de Ligue 1 que l’OL a proposé, notamment dans l’entame de cette rencontre. En deux entraînements seulement, Pierre Sage a permis au groupe à la fois de reprendre confiance collectivement et de mettre en place un cadre cohérent sur la pelouse. Mais l’OL a été plombé 1/par l’arbitrage (lire ci-dessous) 2/par son manque d’efficacité dans les deux surfaces. Les erreurs individuelles d’O’Brien et Lovren sur les premier et troisième but pèsent lourd à l’heure du décompte, comme les occasions ratées par Moreira (2e) et Cherki (72), voir Tagliafico (81e) et Lacazette (40e).

Un arbitrage lunaire

Il est peu de dire que M.Turpin a joué un rôle majeur dans ce match. D’abord en refusant un penalty à Lacazette, pourtant bien victime d’une gifle de Danso (36e). Puis en accordant un penalty aux Nordistes alors que c’est Saïd qui marche sur le pied d’Alvero (50e). Au-delà de la VAR qui semble ne jamais oser déjuger M.Turpin, on regrette aussi que les Lyonnais, trop gentils garçons, n’aient pas clamé avec plus de véhémence leur stupéfaction face à cette double-injustice.

Jamais penalty pour Lens jamais ! Mais Alvaro ne doit pas mettre le pied. Juste accompagner le joueurs vers l’extérieur. Bcp de regrets ! #lensol — Govou Sidney (@GovouSidney) December 2, 2023

Bien sûr on va pas faire un débat considérable sur la durée du temps additionnel mais que M.Turpin ne rajoute rien aux 5mn initiales, c'est lunaire. On peut par contre faire un vrai débat sur le péno accordé à Lens et celui refusé à Lacazette, défaite très frustrante pour l'#OL — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) December 2, 2023

O’Brien, de haut en bas

Buteur pour la seconde fois de la saison, l’Irlandais a malheureusement été fautif sur le but égalisateur. Sur cette action, Lopes est aussi passif dans son duel face à Said. De nouveau buteur en seconde période, l’Irlandais est devenu avec trois buts le co-meilleur buteur de l’OL, à égalité avec Lacazette. Inimaginable en début de saison.

L’OL toujours dernier

Cette défaite conforme évidemment l’OL à la dernière place de la Ligue 1. Il ne reste plus qu’à espérer que les concurrents au maintien ne performent pas ce dimanche afin que les écarts ne s’accentuent pas.

Julien Huët