Lens-OL : le match d’après

Le match d’après pour l’OL

Au terme d’une semaine une fois de plus ubuesque, marquée par l’éviction de Fabio Grosso deux mois et demi seulement après son arrivée, l’OL est très attendu à Lens. Propulsé entraîneur intérimaire, Pierre Sage, revenu à l’OL l’été dernier en tant que directeur du centre de formation, va s’efforcer de ramener de la confiance et de la stabilité au sein d’un groupe qui en manque cruellement. A noter qu’il sera le quatrième entraîneur différent cette saison (après Blanc, Vulliez et Grosso) alors que l’OL n’avait jamais eu plus de deux coachs différents en L1 avant cette année.

A Lens, Pierre Sage devrait s’appuyer sur les cadres, le capitaine Alexandre Lacazette en tête, dont le rendement et l’influence sur le terrain sont clairement insuffisants.

Pierre Sage : “”Aider l’OL’

Le match d’après pour Lens

Ecrabouillés mercredi 6-0 à Arsenal, Lens s’est rapidement tourné vers la réception de Lyon. Selon la majorité des observateurs, cette raclée n’est précisément pas une bonne nouvelle pour l’OL tant on imagine les Nordistes revanchards et avides de prouver que cette correction n’était qu’un accident. Franck Haise l’a expliqué face aux médias ce vendredi : «On a pris une leçon. C’est un rappel à l’ordre pour se dire : “Restons toujours dans notre identité de jeu, de comportement, d’effort, d’intensité, pour pouvoir exister.”»

L’OL n’a évidemment de toute façon aucune raison d’être confiant, d’autant que Lens est invaincu depuis huit matchs en Ligue 1 (5 victoires, 3 nuls) et n’a plus encaissé de but en championnat depuis 495 minutes. Il manquera tout de même au Racing leur meilleur buteur, Wahi, suspendu.

Pierre Sage évoque les conséquences du 6-0 encaissé par Lens à Arsenal

La statistique encourageante :

L’OL est l’équipe contre laquelle Lens a le plus perdu en Ligue 1 au 21ème siècle : 16 défaites, 4 victoires et 7 nuls.

Le groupe :

Tolisso et Lepenant sont forfaits. Diomandé, Jeffinho et Maitland-Niles n’ont pas été retenus.

🦁 Notre 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué pour le déplacement à Lens, ce samedi à 17h ! 👊🔴🔵#RCLOL pic.twitter.com/VZSxUl5rkR — Olympique Lyonnais (@OL) December 1, 2023

RC Lens – Olympique Lyonnais 14ème journée de Ligue 1, samedi 17h.