Lens-OL : l’avant-match

L’OL se déplace à Lens ce samedi lors de la 31ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

La coupure internationale a fait du bien à l’OL, qui a pu se régénérer mentalement après la rouste reçue il y a quinze jours face au PSG (2-4) : « Il n’y a pas eu besoin de travailler sur l’aspect psychologique », explique Rudi Garcia. « L’odeur des huit derniers matchs est là et les joueurs sont repartis au niveau de l’intensité. On a envie de finir le mieux possible, on est plus motivés que jamais. »

Toujours privé d’Houssem Aouar (adducteurs), Lyon est au complet. Excepté Memphis Depay et Anthony Lopes, aucun joueur n’a disputé trois matchs avec sa sélection. Au coup d’envoi, Lyon connaîtra les résultats de Monaco-Metz (ce samedi 13h) et Paris-Lille (ce samedi 17h).

L’adversaire :

Cinquième du championnat, Lens est en forme : les Nordistes sont invaincus lors des neuf dernières journées, c’est la meilleure série en cours. L’entraîneur Franck Haise est valorisé par l’ensemble des observateurs : «On a un identité forte et j’en suis très content.»



Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. Lyon) : « S’imposer à Lens est primordial. Lens maîtrise son système du jeu, est une équipe joueuse et agressive, la deuxième plus sanctionnée du championnat. Elle vous empêche de développer du jeu par son impact athlétique. Elle mérite sa cinquième place, c’est un adversaire en forme et d’une grande qualité. (…) Il faut qu’on continue à marquer des buts car c’est notre marque de fabrique mais comme contre Rennes (1-0), il faut être capable d’être solide sur l’intégralité d’un match. »

Franck Haise (ent. Lens) : « L’OL a un énorme potentiel offensif. C’est une équipe attendue en haut du classement contre laquelle on est vite en difficulté si on laisse des surnombres dans certaines zones. (…) On va essayer de contrer leurs points forts et de leur poser des problèmes. (…) Au match aller (3-2), Lyon nous avait été largement supérieur pendant 55 minutes. Mais nous avions eu l’abnégation pour réduire le score. Nous devons être très rigoureux pour éviter que l’OL nous pose beaucoup de problèmes. »

Les joueurs à suivre :

Décevant contre Paris, Memphis Depay vient de disputer trois rencontres d’affilée avec sa sélection. Pas un motif d’inquiétude pour Rudi Garcia : « Lors du dernier match (7-0 contre Gibraltar), les Pays-Bas ont passé tout le temps dans la moitié de terrain adverse, il n’y a pas eu de grosse débauche d’énergie. Et je l’avais également sorti tôt contre Paris par anticipation. »

A Lens, attention au latéral droit Jonathan Clauss, décisif à 7 reprises en Ligue 1 en 2021 (2 buts, 5 assists). C’est le défenseur le plus décisif depuis le début de l’année civile.

Le saviez-vous ?

L’OL est la seule équipe dans les cinq grands championnats européens à compter trois joueurs ayant inscrit au moins 10 buts cette saison (Depay 14, Toko Ekambi 12, Kadewere 10).

Lens-OL, 31ème journée de Ligue 1, à vivre ce samedi dès 20H45 en intégralité avec Julien Huët et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !