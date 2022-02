L’entreprise lyonnaise SantéVet récolte 150 millions d’euros à l’occasion d’un levée de fonds

L’entreprise SantéVet, qui a été fondée à Lyon en 2003, et qui est le leader de l’assurance santé des animaux de compagnie en France, en Belgique et en Espagne, a récolté 150 millions d’euros lors d’une levée de fonds. Une somme colossale que l’entreprise veut utiliser pour recruter 500 personnes, pour accélérer son développement à l’international et pour viser les 1 million d’animaux assurés en Europe d’ici 5 ans.

Un changement de présidence a également eu lieu dans l’opération puisque le fondateur Jérôme Salord a laissé la place à son frère Hugues Salord.