Léo Dubois et Houssem Aouar sélectionnés en équipe de France !

Didier Deschamps a annoncé ce jeudi après-midi la liste des 24 joueurs sélectionnés pour les prochains matches des Bleus contre l’Ukraine (7 octobre), en amical, le Portugal (11 octobre) et la Croatie (14 octobre), en Ligue des Nations. Les Lyonnais Houssem Aouar et Léo Dubois ont été convoqués par l’entraîneur de l’équipe de France.



A noter que les ex-joueurs de l’Olympique Lyonnais, Anthony Martial, Corentin Tolisso et Hugo Lloris sont également selectionnés pour ce nouveau rassemblement des Bleus.



La liste des 24 joueurs :



Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marseille)

Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Dayot Upamecano (RB Leipzig), Raphaël Varane (Real Madrid)

Milieux : Eduardo Camavinga (Rennes), N’Golo Kanté (Chelsea), Steven Nzonzi (Rennes), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Corentin Tolisso (Bayern Munich)

Attaquants : Houssem Aouar (Lyon), Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern Munich), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (PSG)