Leo&Go arrive à Caluire et Ecully

Le nouveau service d’autopartage lyonnais lancé en septembre 2021 dresse aujourd’hui son bilan. Leo&Go serait utilisé par 10 000 personnes dans l’agglomération et s’installe désormais à Caluire-et-Cuire et Écully pour faciliter la mobilité douce des métropolitains.



À Écully, le service sera renforcé au centre de la ville et sur le campus des Grandes Écoles.



Leo&Go a rapidement investi les rues de Lyon et Villeurbanne avec ses 300 véhicules (Toyota Yaris et Peugeot e-208) répondant aux normes de la ZFE désormais mises en place.