L’épreuve de philosophie du bac, c’est ce mercredi

Ce mercredi se déroule la dernière épreuve écrite du baccalauréat.

L’épreuve de philosophie parfois redoutée, constitue l’une des dernières étapes à franchir pour l’obtention du bac, reste à passer le grand oral à la fin du mois.



A noter que dans l’académie de Lyon, l’on compte 19 951 candidats inscrits pour les épreuves du baccalauréat général, 8050 pour le baccalauréat technologique et 8499 pour le baccalauréat professionnel.

Selon les chiffres de l’Académie de Lyon, si l’on regroupe les 3 types de bac, le plus jeune candidat est âgé de 15 ans et le candidat le plus âgé a 76 ans.

Après les épreuves des spécialités passées les 20 et 21 mars, les lycéens doivent fournir un dernier effort.

Selon l’Education Nationale, les résultats du baccalauréat seront disponibles à partir du mardi 4 juillet.