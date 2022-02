L’équipe de France de basket affronte le Portugal pour les qualifications au championnat du monde

Les Bleus poursuivent leur route ce dimanche dans les qualifications pour le championnat du monde. Les Tricolores affrontent ainsi le Portugal à 18h pour la deuxième fois en peu de temps après l’avoir déjà largement battu le 24 février dernier (94-56). Les joueurs de Vincent Collet restent pour l’instant sur un sans-faute avec 3 victoires en autant de matches disputés (Portugal, Hongrie et Montenegro) et caracolent ainsi en tête de leur groupe. Une victoire serait donc la bienvenue pour assoir encore un petit peu plus la domination française dans ce groupe E.

Seul le meneur Nando De Colo est incertain pour la partie.