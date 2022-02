L’équipe de France enchaîne un 3e succès consécutif au Tournoi des 6 nations face à l’Écosse

Qui peut arrêter les Bleus ? L’équipe de France de rugby s’est largement imposée face à l’Écosse ce samedi après-midi sur le score de 36 à 17 en inscrivant 6 essais et donc en récupérant le point du bonus offensif. Après avoir battu l’Italie et l’Irlande, les Bleus poursuivent leur sans-faute et peuvent continuer à rêver pourquoi pas du Grand Chelem (gagner les 5 matches de la compétition). Les joueurs de Fabien Galthié sont en tout cas en tête du classement et affronteront le Pays de Galles lors du prochain match, l’avant-dernier, le 11 mars prochain. Avant de terminer face au rival historique : l’Angleterre.

12 ans après le dernier titre obtenu dans la compétition, les Tricolores semblent mieux partis que jamais pour réaliser l’exploit.