L’équipe de France Espoirs fait match nul face à l’Espagne

L’équipe de France Espoirs n’a pas su faire mieux qu’un match nul 0-0 ce mardi soir lors d’un match amical face à l’Espagne U21. Après la récente raclée subie face aux jeunes Anglais (4-0), les joueurs de Sylvain Ripoll ne renouent ainsi pas avec la victoire et ne se rassurent pas avant l’Euro espoirs qui aura lieu cet été en Roumanie et en Géorgie. Les Bleuets y affronteront l’Italie le 22 juin, la Norvège le 25 juin et la Suisse le 28 juin lors des phases de poules