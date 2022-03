L’équipe de France s’impose face au Pays de Galles et vise désormais le Grand Chelem

L’équipe de France de rugby s’est imposée ce vendredi soir face au Pays de Galles sur le score serré de 13 à 9 au Millenium. Il s’agit là de la 4e victoire en autant de rencontres disputées dans le Tournoi des Six Nations et permet aux Bleus de garder la tête du classement avec 18 points désormais. Avec un seul essai inscrit dans la partie par Jelonch, puis transformé par Jaminet, ce fut un duel acharné entre les deux formations, certainement le plus compliqué pour les Tricolores qui ont finalement su sortir du piège gallois.

Désormais rendez-vous face à l’Angleterre le samedi 19 mars prochain à 21h avec pour objectif le Grand Chelem (remporter les 5 matches à disputer) et surtout la victoire finale dans ce Tournoi des Six Nations.