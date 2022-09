L’équipe de France s’incline face au Danemark pour sa dernière avant le mondial

Le travail est encore conséquent pour cette équipe de France. Battus 2-0 ce dimanche soir pour son dernier match de poule de Ligue des nations face au Danemark, les Bleus terminent à la 3e place de leur groupe et évite de justesse une descente en Ligue B dans cette compétition grâce à une défaite de l’Autriche face à la Croatie dans l’autre match du groupe. Alors oui les absents sont nombreux (une quinzaine dont plusieurs cadres), mais tout n’explique pas la pauvreté vu dans le jeu depuis le mois de juin et surtout à désormais un mois du début de la Coupe du monde.

Manque de repères, pas de grande ligne directrice cohérente… le sélectionneur tricolore Didier Deschamps va devoir se creuser la tête d’ici le départ au Qatar en devant composer avec de nombreux doutes, à savoir si les blessés, qui sont censés revenir d’ici-là, seront ou non au niveau pour la Coupe du monde. Et si ce n’est pas le cas, de savoir qui seront les heureux élus pour venir défendre le titre acquis en 2018. Le tout dans un contexte morose avec une Fédération française de football accusée de nombreuses dérives dont des affaires sexuelles impliquant des mineurs ou encore dont le président est pointé du doigt pour avoir envoyer des sms à caractères sexuels à plusieurs employées de la 3F. Sans parler de l’affaire Pogba et du marabout ou encore celles chez les femmes entre Hamraoui et Diallo…