L’équipe de France va faire un don aux Restos du Cœur

Les Bleus se sont réunis depuis ce lundi à Clairefontaine, afin de préparer les rencontre face à l’Irlande (jeudi) et l’Allemagne (mardi). Suite à une réunion tenue ce mardi, après le dîner, Didier Deschamps et ses joueurs ont décidé de faire un don aux Restos du Cœur.

Le montant devraient être assez conséquent, même si l’entourage de l’effectif ne dévoile pas les contours du geste (réorientation de primes ou participation directe).

L’association est en grand danger financièrement et le nombre de bénéficiaires devrait être réduit. Elle va donc recevoir une quatrième grande aide après celles du gouvernement, de la grande distribution et de la famille Arnault, l’une des plus riches au monde.