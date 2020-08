Les 10 stats à connaître avant OL-Bayern

-L’Olympique Lyonnais joue sa quatrième demi-finale de coupe d’Europe. Jusqu’à présent, les Gones ont toujours échoué dans le dernier carré : en coupe des coupes 1964 contre le Sporting Portugal (0-0, 1-1, 0-1 match d’appui), en Ligue des Champions 2020 contre le Bayern Munich (0-1, 0-3), en Ligue Europa 2017 contre l’Ajax Amsterdam (1-4, 3-1).

-Après 2010, l’OL dispute sa deuxième demi-finale de Ligue des Champions, devenant ainsi le la sixième équipe française à atteindre ce stade de la compétition plus d’une fois, après Reims, St-Étienne, Marseille, Monaco et Paris.

-Le Bayern Munich aborde sa douzième demi-finale de Champions League, soit autant que Barcelone et une de moins que le recordman, le Real Madrid (13).

-L’OL et le Bayern se sont affrontées à huit reprises. Le Bayern mène quatre victoires à deux (deux nuls). Les confrontations : Bayern-OL (1-0) et OL-Bayern (3-0) en deuxième phase de groupes en 2000-2001, OL-Bayern (1-1) et Bayern-OL (1-2) en phase de groupes 2003-2004, Bayern-OL (1-1) et OL-Bayern (2-3) en phase de groupes 2008-2009, Bayern-OL (1-0) et OL-Bayern (0-3) en demi-finale en 2010.

-Depuis la reprise en Allemagne mi-mai, le Bayern a tout gagné : 13 victoires d’affilée toutes compétitions confondues.

-En 2020, Le Bayern a gagné 23 matchs sur 24. Les Bavarois restent aussi sur une série de 19 victoires consécutives en match officiel, un nouveau record pour le club allemand.

-Depuis sa demi-finale perdue contre le Bayern en 2010, l’OL n’a perdu qu’un de ses six derniers matchs contre des représentants allemands.

-L’OL aux tirs au but en coupe d’Europe : une qualification, deux éliminations. Le Bayern Munich aux tirs au but en coupe d’Europe : cinq victoires, une défaite.

–Le Bayern Munich a perdu ses quatre dernières demi-finales de Ligue des Champions. Il n’a plus atteint la finale depuis son cinquième et dernier sacre en 2013.

-L’Olympique Lyonnais peut devenir la sixième équipe française à disputer une finale de Ligue des Champions après Reims (1956, 1959), St-Étienne (1976), Marseille (1991, 1993), Monaco (2004) et Paris qui l’attend en finale depuis sa victoire contre Leipzig (3-0) ce mardi soir.

