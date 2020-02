Les acteurs de “Friends” de retour pour un épisode spécial

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer vont se retrouver pour un unique épisode. Il sera diffusé en mai prochain à l’occasion du lancement de la plateforme de streaming HBO Max.



La nouvelle était attendue, les acteurs l’ont annoncé via les réseaux sociaux. Quelques instants plus tard, la future plateforme de streaming a posté un communiqué pour officialiser l’information. Après plus de 15 ans d’attente pour les fans, Ross, Monica, Chandler, Phoebe, Joey et Rachel se reformeront donc en exclusivité pour HBO Max.

La plateforme s’empare du même coup de l’intégralité des droits de la série en dépensant la somme de 425 millions de dollars sur cinq ans. Selon plusieurs sources, chaque acteur touchera 2,5 millions de dollars pour participer à cet unique épisode.