Les agriculteurs se mobilisent ce jeudi à Lyon

Entre 200 et 300 tracteurs sont attendus, ce jeudi à la mi-journée, sur la place Bellecour. La revendication principale de ces agriculteurs : une plus juste rémunération.



Cette manifestation réunira des agriculteurs du Rhône, de la Loire, d’Isère, de la Drôme ou d’Ardèche.



À l’échelon régional, les agriculteurs et leurs représentants espèrent selon Pascal Girin “avoir un échange avec le ministre de l’Agriculture, dont le chef de cabinet a été contacté”. Ils pourraient par ailleurs se rendre jeudi au siège de la préfecture de région, pour faire entendre leur voix et leurs revendications.



Soyez prudents si vous devez vous déplacer ce jeudi ! Des perturbations sont à prévoir.