Les agriculteurs se mobilisent dans la Loire

Les agriculteurs poursuivent leurs actions. La FNSEA et les jeunes agriculteurs réclament des aides « immédiates ». Ils demandent au gouvernement de prendre en compte « l’intégralité » de leurs doléances pour parvenir à une sortie de crise . En tout une centaine de propositions ont été formulées.

A noter que la situation est très compliquée ce jeudi matin avec l’A47 qui est coupée entre le nœud de Ternay A7/A46sud et l’échangeur 11 (La Madeleine), dans les deux sens



L’A72 est également perturbée. La FNSEA 42 et les Jeunes Agriculteurs se sont rassemblés au niveau de l’échangeur de la Fouillouse . La circulation est coupée entre l’échangeur 10 (Ratarieux) et la bretelle 8 (Veauche), dans les deux sens.



Ce vendredi, un rassemblement est prévu en début d’après-midi devant la préfecture de Saint-Étienne.

⚠️Du fait de la fermeture de l'A72, la D1082 est saturée. Évitez le secteur si possible. https://t.co/Sl15NocyJq — Préfet de la Loire (@Prefecture42) January 25, 2024

C.B.