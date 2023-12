Les annonces de Gabriel Attal pour rehausser le niveau des élèves

Le ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, a détaillé son plan visant à “élever le niveau de l’école”. Gabriel Attal veut une “scolarité aménagée” pour les élèves en grande difficulté.



Parmi les mesures, la mise en place de groupes de niveau au collège, de nouveaux programmes en primaire, le brevet obligatoire pour passer au lycée mais aussi une nouvelle épreuve de bac à la fin de la Première.



Cette nouvelle épreuve anticipée concernera les mathématiques. Pour ce qui est des redoublement, le dernier mot reviendra désormais aux enseignants et non plus la famille.

Les résultats de l’enquête Pisa, dévoilés ce mardi, pointent une baisse “historique” du niveau des jeunes en mathématiques.