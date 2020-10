Les annonces du préfet après le passage en zone d’alerte maximale

Le préfet du Rhône a détaillé les mesures qui seront appliquées dès ce samedi après le passage de la Métropole de Lyon en alerte maximale.

C’était attendu, c’est désormais confirmé. Les bars fermeront bien à partir de minuit pour une durée minimale de 15 jours. Dans les restaurants le protocole sanitaire est strict. Pas plus de 6 clients par table, au minimum 1 mètre entre les tables, le paiement à table est obligatoire.



Pour les 15 prochains jours, les casinos, lieux d’expositions, salles des fêtes, foires, chapiteaux et structures extérieures seront fermés. Les stades, parcs d’attraction et zoologiques seront limités à 50% de leur activité avec un plafond de 1000 personnes.



La capacité d’accueil des centres commerciaux est limitée à 4 m2 par client hors personnel d’accueil.



En revanche certaines activités culturelles et le sport de haut niveau sont autorisés dans le respect de la jauge des 1000 personnes.



Dans la Métropole de Lyon, il n’y a pas eu de déprogrammation dans les hôpitaux mais on enregistre 290 cas de coronavirus pour 100.000 habitants ce vendredi dans la Métropole de Lyon.



Les contrôles vont bien évidemment être renforcés.