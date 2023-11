Les auteurs des BD “Largo Winch” en dédicace à Lyon

À l’occasion de la parution du nouvel album de la série Largo Winch, Philippe Francq et Eric Giacometti seront en dédicace vendredi et samedi à Lyon.



Rendez-vous vendredi de 17h – 19h pour une séance de signatures à la librairie La Procure en présence des auteurs Philippe Francq et Eric Giacometti et samedi de 15h – 17h30 place à une rencontre suivie d’une séance de signatures au Decitre Part-Dieu en présence de Philippe Francq.



Pour rappel, le 24e tome de la BD vient de sortir Le nouveau volume des aventures du milliardaire aventurier clôt un chapitre consacré au business de l’espace.