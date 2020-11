Les auto-écoles manifestent devant les centres d’examen de Saint-Priest et Villefranche

Les auto-écoles manifestent ce mardi à 7h30 devant les centres d’examen de Saint-Priest et Villefranche. En effet, malgré le confinement les examens du permis de conduire peuvent être maintenus mais les conditions ne sont pas optimales et doivent être clarifiées, selon le Conseil nationale des professions de l’automobile, section éducation routière dans le Rhône. Concrètement passer son permis est possible mais les leçons de conduite sont interdites.

“Envisager que dans la période du confinement, le rôle des écoles de conduite devrait se cantonner à acheminer la voiture sur le lieu de l’examen aurait des conséquences néfastes pour les élèves comme pour les écoles de conduite : augmentation du risque d’échec à l’examen et donc augmentation du coût de la formation, inégalité des élèves face à la préparation et donc risques sur la sécurité routière, allongement des délais du permis“. Le Conseil nationale des professions de l’automobile demande à ce qu’une délégation soit reçue en préfecture.