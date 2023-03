Les bâtiments emblématiques de Lyon ne seront pas éclairés ce samedi

Le climat et l’environnement sont les sujets les plus abordés aujourd’hui. La Métropole de Lyon est activement engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique et ce samedi, participera au défi mondial Earth Hour pour cette 17e édition. L’éclairage des monuments historiques de la ville tels que l’Hôtel de ville, le Palais de la Bourse ou le théâtre des Célestins, resteront éteints.



Lyon participera donc à cette grande mobilisation aux côtés de WWF-France et encourage les commerçants et entreprises de suivre les mêmes actions. Sylvain GODINOT, Adjoint au Maire délégué indique que « Par cette action de sensibilisation, la Ville de Lyon réaffirme que la lutte contre le changement climatique est une priorité qui nous concerne toutes et tous ».



Il n’y aura pas de lumières sur les bâtiments entre 20h et 22h mais l’éclairage des rues sera maintenu allumé.