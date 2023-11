Les Beatles retrouvent la tête des charts

Les Beatles ont pris la tête des charts britanniques avec Now and Then. Il s’agit du titre qui réunit grâce à l’intelligence artificielle le groupe anglais.



Le morceau, enregistré par John Lennon et complété après sa mort par les autres membres du groupe, dépasse actuellement ses concurrents.



Le morceau est en voie d’occuper la première place du prochain classement hebdomadaire publié vendredi prochain, détrônant ainsi Taylor Swift.