Les Belges incités à doubler leur consommation de frites pendant le confinement

Selon l’organisation Belgapom, plus de 750 000 tonnes de pommes de terre risquent d’être perdues en raison de la pandémie du Covid-19. Pour éviter la catastrophe, Belgapom appelle les habitants de la Belgique à doubler leur consommation hebdomadaire de frites.



“Mangeons tous des frites deux fois par semaine au lieu d’une seule fois !” Les propos peuvent prêter à sourire. Ils sont pourtant à l’origine de Romain Cools. Secrétaire général de Belgapom, organisation qui fédère les producteurs et transformateurs de pommes de terre, Romain Cools tente de sauver les récoltes. Le coronavirus et les mesures de confinement avaient largement freiné la consommation de frites des Belges.



“Ensemble, rendons nos frites belges plus fortes que jamais”, déclarait Romain Cools dans une publication Facebook datant du 24 avril dernier. Depuis son appel, des mesures ont été mises en place pour ne pas avoir à détruire la totalité des récoltes. Les banques alimentaires ont d’ailleurs été fournies en pommes de terre.



À noter que les pommes de terre sont également “écologiques”. Elles sont utilisées comme aliments pour plusieurs animaux. Elles sont également indispensables aux biomé­tha­ni­seurs, qui transforment ces légumes en énergie verte.