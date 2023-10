La Fête des Lumières se tiendra cette année du 7 au 10 décembre. Cette édition a pour ambition d’offrir aux visiteurs un audacieux mélange de rendez-vous populaires et d’exceptions, toujours plus inclusifs et responsables, mais aussi créateurs de rêves autour de la magie de la lumière. Les festivités commenceront dès 19h, jeudi, vendredi et samedi et 18h le dimanche.

Cette année, les bénéfices des Lumignons du Cœur, iront au Centre Léon Bérard et à la recherche sur le cancer. Créé il y a 100 ans, l’établissement n’a jamais cessé de grandir. Ce sont aujourd’hui 45000 malades qui sont accueillis chaque année.

L’ensemble des fonds récoltés dans le cadre de l’opération des lumignons du cœur seront utilisés pour contribuer à la recherche sur le cancer effectuée sur le site de Lyon. Les lumignons seront vendus au prix unitaire de 2 euros.

C’est au Parc de la Tête d’Or sur une des installations de la Fête des Lumières que les lumignons achetés au profit de l’opération seront installés.



A noter que dès à présent un appel aux volontaires est lancé. Tout au long de la Fête, du 7 au 10 décembre

mais aussi courant novembre, le Centre Léon Bérard a besoin de volontaires pour assurer diverses missions : vendre

des lumignons, aider à la préparation et au démontage de la scénographie, allumer et entretenir les lumignons sur le

site des lumignons du Cœur, tenir la buvette..



Contacts :

benevole.lumignon@lyon.unicancer.fr ou par téléphone au 0764708660