Les billets de train SNCF pour avril et mai mis en vente mercredi

Si vous souhaitez partir pour les prochaines vacances de Pâques ou les ponts du mois de mai, la vente des billets à la SNCF débute ce mercredi.



Vous pourrez réserver votre trajet pour la période du 25 mars au 22 mai sur les TGV et les Intercités. Et même jusqu’au 5 juillet pour les OuiGo.



« L’année 2024 est idéale » a ainsi assuré la SNCF sur son site Internet, précisant par exemple qu’en posant trois jours début mai : le 6, le 7 et le 10, on peut ainsi avoir une semaine de vacances. Prendre ses billets bien à l’avance permet à la fois d’avoir du choix dans son trajet, dans son placement dans la rame, mais aussi d’avoir « plus de chance d’être assis ensemble quand vous êtes en groupe », selon le communiqué de la SNCF.

C.B