Les Bleues affrontent le Portugal pour le dernier match de l’année

L’équipe de France féminine affronte le Portugal ce mardi soir à 19h15 pour son dernier match de l’année et le dernier match de la phase de groupe de la Ligue des Nations.



Beaucoup de changements à prévoir dans le 11 de départ de l’équipe de France.



Hervé Renard va faire de nombreux changements. Le but gérer les organismes et éviter les suspensions alors que les Bleues sont déjà qualifiées pour le Final Four de la Ligue des nations.



On retrouvera sur le banc de remplaçantes Elise De Almeida, Eugénie Le Sommer, Léa Le Garrec, Griedge Mbock, Wendie Renard et Amandine Henry. A noter que Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani sont forfaits.