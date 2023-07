Les Bleues affrontent l’Irlande ce soir à Dublin

C’est en prévision de la Coupe du monde 2023 que les bleues affronteront l’Irlande ce soir à Dublin lors d’un match de préparation. À l’issue de ce match, la liste définitive des joueuses sélectionnées pour le Mondial sera révélées, et l’équipe de France féminine passera donc de 26 à 23 joueuses. Le coup d’envoi du match est prévu pour 21h.

Lors d’une interview accordée à Ouest France, Léa Le Garrec a d’ailleurs affirmé : “À partir du moment où on fait appel à nous, on doit se préparer pour le collectif, pour l’équipe de France et ensuite le coach fera son choix”.

Après cette rencontre, c’est la Jamaïque que l’équipe féminine tricolore affrontera le 23 juillet en Australie, il s’agira alors du dernier match de préparation avant le début du championnat.