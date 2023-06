Les Bleuets doivent valider leur qualification face à la Suisse

À l’occasion du troisième match de la phase de groupes, l’équipe de France Espoirs sera opposée à la Suisse ce mercredi soir à 20h45 au Stadionul Dr. Constanrin Radulescu à Cluj-Napoca en Roumanie. Les Bleuets de Sylvain Ripoll ont remporté leur deux premières rencontres face à l’Italie (2-1) et la Norvège (1-0) et devront ainsi faire au moins un match nul pour s’assurer une qualification pour les quarts de finale de la compétition. Ce point du match nul permettrait également de terminer en tête du groupe et donc d’affronter un deuxième d’un autre groupe en quart de finale.