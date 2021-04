Les Bleus assurent l’essentiel

Pour ce troisième match en une semaine, l’équipe de France s’est imposée 1-0 en Bosnie-Herzégovine grâce à un but d’Antoine Griezmann.



Après une action coupée pour un hors-jeu plus que litigieux , les Français ont du mal à mettre du rythme. Au retour des vestiaires, les Bleus ont accéléré et ont trouvé la faille par Antoine Griezmann. Pour le sélectionneur la ” première période était en dessous de ce qu’on est capables de faire. C’était mieux en deuxième, mais ce n’était pas facile. Tous les matches sont compliqués. Il y a des choses que j’ai vue ce soir que je n’avais pas vu depuis un petit moment. L’essentiel, c’est la victoire.”



Les hommes de Didier Deschamps gardent la tête de leur groupe de qualification à la Coupe du monde 2022. La France compte déjà quatre points d’avance sur son dauphin, l’Ukraine.

Les Bleus en sont à huit succès de rang hors de France et s’offrent ainsi un nouveau record.



A noter que Griezmann dépasse désormais Trezeguet et devient seul le 4e meilleur buteur de l’histoire des Bleus