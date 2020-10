Les Bleus déroulent face à l’Ukraine

C’était un véritable festival offensif pour les Bleus ce mercredi au stade de France lors du match amical face à l’Ukraine. Score final 7-1 avec un doublé de Giroud, qui devient le 2e meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France devant Platini. Camavinga, est lui devenu à 17 ans le plus jeune buteur des Bleus depuis 1914.



Et pour résumer ce match avec des statistiques, on ne s’arrête pas là. Le Mâconnais Antoine Griezmann, qui a également inscrit un but, son 32e but en Bleus, devient le 5e meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Il devance un certain Zinédine Zidane. A noter également les buts de Mbappé, Tolisso et Mykolenko (contre-son-camp).



Les hommes de Didier Deschamps qui inscrivent 7 buts ou plus pour la première fois depuis le 8 juin 2014 contre la Jamaïque (8-0).

Prochain match dimanche face au Portugal en Ligue des Nations. Les coéquipiers d’Anthony Lopes qui ont fait match nul 0-0 ce mercredi face à l’Espagne.



A noter que côté français Dayot Upamecano, va quitter le rassemblement de l’équipe de France et sera remplacé par Kurt Zouma pour les deux prochains matches. Le joueur “ne s’est pas bien senti à la mi-temps”, selon Didier Deschamps.