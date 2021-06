Les Bleus lancent parfaitement leur Euro

L’équipe de France a idéalement lancé son Euro, en s’imposant 1-0, ce mardi soir contre l’Allemagne.

Après un premier quart d’heure accroché, les Bleus ont ouvert le score sur un but contre son camp de Mats Hummels. Il s’agit d’ailleurs du premier “csc” de l’histoire pour l’Allemagne dans un Euro. La France, a ensuite a su faire le dos rond, en se reposant sur sa rigueur défensive.



Concernant le secteur offensif, Kylian Mbappé, a été repris par le VAR pour un hors-jeu sur son but à la 66e. Le VAR, qui a servi une nouvelle fois à la 86e minute, puisque le but de Karim Benzema, a été invalidé, pour le même motif.



Les hommes de Deschamps prennent la deuxième place du groupe F derrière le Portugal.



Les champions d’Europe en titre, qui ont fait la différence en fin de match, pour s’imposer 3-0 contre la Hongrie. Cristiano Ronaldo a établi un nouveau record. Avec son doublé, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Euro.



Le prochain match pour les Bleus ce sera samedi à 15h contre la Hongrie.