Les Bleus s’offrent une nouvelle finale

Les Bleus vont défendre leur titre dimanche face à l’Argentine. L’équipe de France s’est qualifiée pour la finale du Mondial en battant le Maroc 2-0 grâce à un but de Théo Hernandez à la 5e minute et un autre de Randal Kolo Muani à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Il a marqué son premier but en équipe de France, sur son premier ballon touché.



Les Français, qui se sont fait peur durant cette rencontre, en laissant le Maroc se procurer des occasions.



Les Bleus sont en finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois d’affilée, mais aussi pour la 4e fois sur les 7 dernières éditions. Rendez-vous dimanche à 16h face à l’Argentine de Messi. Emmanuel Macron fera de nouveau le déplacement au Qatar.