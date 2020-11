Les Bleus terminent l’année sur une victoire

L’équipe de France a mal débuté la rencontre face à la Suède ce mardi soir au stade de France mais les hommes de Didier Deschamps ont finalement terminé l’année en beauté avec une victoire 4-2.



Après avoir été douchée d’entrée, avec un but de Viktor Claesson dès la 4e minute de jeu, l’équipe de France a su réagir au quart d’heure par l’intermédiaire d’Olivier Giroud. L’attaquant formé au Grenoble Foot 38 qui a encore un peu plus affolé les statistiques avec l’équipe de France.

Avec son doublé (16e et 60e), il est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus au Stade de France, avec 22 réalisations, devant Thierry Henry (20).



Pour cette dernière rencontre de l’année, Benjamin Pavard (2-1, 36e) s’est lui offert un joli but d’une volée. Une frappe qui n’est pas sans rappeler son but en 8èmes de finale de la Coupe du monde contre l’Argentine.



Le dernier but de la soirée a été inscrit par Kingsley Coman au bout du temps additionnel (4-2, 90e+4). Le Bavarois inscrit le 4e, dans un but vide après une occasion où Olsen est monté.

Au Stade de France (match à huis clos). Arbitre : M. Kulbakov (BUL).

Buts : Giroud (16e, 60e), Pavard (36e) et Coman (90e+4) pour la France ; Claesson (4e), Quaison (89e) pour la Suède.

Avertissement au Suédois Olsson (28e).