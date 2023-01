Les Bleus veulent se rapprocher des quarts

Après un 3/3 lors des phases de groupe, et une victoire face au Monténégro, les Bleus affrontent l’Iran et peuvent déjà se qualifier pour les quarts de finale.

Après avoir remporté leur premier match du tournoi principal face au Monténégro 35-24, les coéquipiers de Nikola Karabatic se déplacent à Cracovie pour leur deuxième match dans ce tournoi principal. Face à une équipe d’Iran dernière du groupe avec 0 point, les hommes de Guillaume Gille ne pensent pas à une victoire facile.

“On n’a pas le droit à l’erreur contre l’Iran. Ce serait une faute professionnelle de ne pas rendre ce match facile, parce qu’ils ont des bons joueurs, ils ont aussi des shooteurs, et il faut les respecter. Il faut battre l’Iran et on verra après si on est qualifiés”, déclare Vincent Gérard, gardien des “Indestructibles”.

C’est simple, une victoire et les Bleus prendraient la direction des quarts de finale avec 5 victoires en 5 matchs. Coup d’envoi à 18h.