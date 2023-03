Les blocages continuent ce mercredi

Après la grève nationale qui s’est déroulée ce mardi, les manifestants décident de poursuivre cela aujourd’hui.



Depuis 6h ce mercredi matin, le port Édouard Herriot est bloqué par les manifestants de la CGT en raison de la réforme des retraites.

De plus, l’université Lyon 2, bloqué hier par la grève, connaît à nouveau un blocage au sein du campus. « Les conditions d’accueil des étudiant(e)s et personnels ne sont pas réunies » indique un communiqué de l’Université Lyon 2. Les cours ne sont pas assurés ce 8 mars et le campus invite ses étudiants à consulter leurs mails.

