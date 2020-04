Les Bons Citoyens Lyonnais lance une cagnotte pour les travailleurs faisant face au COVID-19

Il y a quelques jours, plusieurs acteurs de la vie lyonnaise se sont réunis au sein de l’association Bons Citoyens Lyonnais pour aider les travailleurs faisant face au COVID-19. Tonic Radio, Le Grand Lyon, Le Progrès, le Comité Miss Rhône-Alpes, LyonResto, et l’agence de communication Oh my Com ont lancé une cagnotte en remerciement au corps médical, aux éboueurs, aux pompiers et aux forces de l’ordre. Ecoutez Charles Langella, le fondateur de l’association

La toute jeune association espère récolter un maximum de dons. Ceux-ci seront reversés sous forme de chèque aux différents comités d’entreprise lors d’un événement dinatoire en juillet. Ecoutez Clément Millet, le trésorier

Les Bons Citoyens Lyonnais appellent à la générosité et à la participation de tout un chacun. Mais l’argent n’est pas la seule chose qu’ils espèrent récolter. En effet, les donateurs peuvent également offrir des cadeaux qui seront reversés aux familles des travailleurs, en première ligne face au coronavirus.

Pour participer, il suffit de se rendre sur la page Facebook de l’association ou directement sur la cagnotte lancée en ligne.