Les bons plans du 11 au 13 septembre

Le Tour de France

C’est l’incontournable ce week-end à Lyon et dans la région. La Grande Boucle est de passage pour les 14e et 15e étape de cette 107e édition. Ce samedi les coureurs s’aventureront jusqu’au col du Béal et surtout dans le parcours urbain de près de 15 kilomètres dans Lyon. Il y aura en effet trois ascensions : la côte de la Duchère puis la montée de l’Observance et enfin la côte de la Croix-Rousse qui précède l’arrivée sur le quai Jean Moulin. Dimanche, le peloton prendra le départ de Gerland, direction Le Grand Colombier en passant par le Nord-Isère (Tignieu, Crémieu, Trept, Morestel…). Vous retrouvez plus d’infos ici

La Fête de la Montagne

Ce dimanche place à « La Fête de la Montagne » au Domaine Lacroix-Laval à Marcy-l’Étoile, avec des concepts alliant le sport, la montagne, la nature et le développement durable dans un esprit festif, familial et convivial.

Vous retrouverez sur place une multitude d’activités sportives comme : de l’escalade, de la tyrolienne, des trails enfants & adultes, un parcours spéléo ou une zumba géante. Rendez-vous de 10h à 17h

On reste au Domaine Lacroix-Laval pour « Lyon à Bloc »

Le samedi, retrouvez le 1er Open de bloc de la saison : une compétition de niveau national destinée à un public de grimpeurs confirmés !

Une grande vente de plantes à la Part-Dieu

Jusqu’à samedi, le collectif “Plantes Pour Tous” prend ses quartiers sur la place centrale du centre de shopping de la Part-Dieu de 9h30 à 20h. Cette vente éphémère propose de plantes de différentes tailles entre 2€ et 15€.

“Art, Mode et Subversion” au Musée des Tissus

Une nouvelle exposition a débuté ce jeudi au Musée des Tissus dans le 2e arrondissement de Lyon. Baptisée “Art, Mode et Subversion”, elle est consacrée à la styliste britannique Vivienne Westwood. Vous pourrez découvrir plus de 200 pièces textiles, costumes, accessoires, chaussures,

objets d’art, tableaux et dessins

L’atol’ Golf vous ouvre ses portes

Pour la deuxième année consécutive, L’atol’ Golf vous ouvre ses portes !

Au programme : ambiance musicale, boissons fraîches, 1h30 de coaching par un professeur diplômé et découverte d’un practice complet : putting green, pitching green, postes de swing…

Qu’importe votre niveau, venez découvrir votre plus beau swing !

Plus d’infos ici