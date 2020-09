Les bons plans du 18 au 20 septembre

Ce week-end à Lyon et dans la région, il n’y a pas que les Journées Européennes du Patrimoine.

Open air de rentrée

Pour la dixième année consécutive, Mediatone et Kraspek proposent un rendez-vous gratuit à chaque début de saison. L’objectif ? Proposer une programmation musicale éclectique et locale. Vous pourrez donc danser, profiter d’un bar et d’un snack, le tout aux Jardins des Chartreux dans le 1er arrondissement avec une vue sur Lyon et la Saône à couper le souffle.

Open air gratuit ce vendredi sur réservation. Rendez-vous à partir de 18h.

Opération Clean Up day

Le samedi 19 septembre a lieu le World Cleanup Day 2020. Le principe de cette journée est d’inviter particuliers, associations, entreprises à organiser des journées nettoyages sur un territoire donné. À Lyon et aux alentours, plus d’une dizaine d’événements sont programmés. L’association TheSeaCleaners propose de nettoyer les quais de Saône jusqu’à la Place Bellecour. Le rendez-vous est donné à 9h30 au musée de Confluence après s’être inscrit via le mail rhone@theseacleaners.org. Des rendez-vous similaires à Villefranche et Bourgoin. Plus d’infos sur le site officiel du World Cleanup Day.

Fête de l’Automne au Parc Miribel

Place à la 15e Fête de l’Automne au Grand Parc Miribel Jonage. Un rendez-vous autour de la thématique du “Patrimoine et éducation”. Cette année, vous embarquez pour un tour du monde. Traversez différents continents et différentes époques. Au programme, des contes musicaux, un tour du monde en 80 secondes, un danse quizz funk ou encore un marché local pour déguster des produits locaux et bio. Des animations pour petits et grands vous attendent ce samedi 19 septembre de 10h à 19h.

Planétarium de Vaulx-en-Velin

Le planétarium de Vaulx-en-Velin rouvre ses portes ce samedi 19 septembre et participe aux Journées Européennes ce samedi et dimanche. Il vous propose une rencontre avec l’univers autour du thème “Patrimoine et éducation : apprendre la vie”. Embarquez pour un voyage sous la voûte étoilée du Planétarium, avec la projection d’un film à 360°, avant d’écouter les histoires d’un astronome qui commentera l’exposition.

Bourse aux livres et cd à Villefranche

Samedi 19 septembre, de 10h à 16h, rendez-vous à la Salle de l’Atelier pour une bourse aux livres et aux CD où vous pourrez acheter des documents d’occasion à 1€. Une fois par an, l’établissement culturel brade ses collections et permet au plus grand nombre de profiter d’œuvres à petit prix.

Lyon Open Street Golf

Pour la deuxième fois, l’Open de street golf pose ses valises à Lyon et permet à tous de se confronter aux meilleurs joueurs de la discipline. Le principe est simple, une équipe de trois joueurs affronte les autre compétiteurs sur un parcours de 10 trous, le tout dans le quartier Confluences. Des animations vous attendent ce samedi 19 septembre de 10h à 18h au 30 rue Denuzière, Lyon 2ème. Vous pouvez vous inscrire ici . Comptez 11€.