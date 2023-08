Météo-France a placé 50 départements français en vigilance orange canicule ce lundi. Parmi les départements concernés, on retrouve les Bouches-du-Rône et le Vaucluse, entre autres. Le pic caniculaire est attendu entre mardi et mercredi avec des température qui pourraient atteindre entre 40 et 42 degrés. Les températures doivent commencer à chuter à partir de ce jeudi, ou au maximum vendredi.