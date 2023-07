Le département des Bouches-du-Rhône a été placé en vigilance rouge pour les feux de forets ce mardi.



Les conditions météorologiques rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé comparativement aux normales estivales. A noter que le département est en alerte orange ce lundi.



Pour ce mardi, le Vaucluse et le Var seront également en orange.

#RisqueIncendie 📢Demain lundi 24 juillet 2023, 8 massifs sont placés en jaune 🟡 : accès autorisé, tout comme les travaux possibles de 5h à 13h uniquement et qui doivent obligatoirement s’accompagner d’un dispositif adapté d’extinction ⚠️@MarinsPompiers @Pompiers_13 @marseille pic.twitter.com/mQkt9EKJAc — Préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône (@Prefet13) July 23, 2023