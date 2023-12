Les Cars du Rhône perturbés ce vendredi

Les cars du Rhône sont perturbés ce vendredi par un mouvement de grève. Certains trajets entre Tarare et St Laurent D’Oingt mais aussi entre Tarare et Montrottier et Sain Bel et Bully ne sont pas assurés.



Des trajets supprimés

– Ligne 434 : – Sens Tarare > St Laurent D’Oingt : trajet de 17h30.

– Ligne 483 : – Tarare > Montrottier : trajet de 17h00.

– Ligne 517 : – Sens Sain Bel > Bully : trajet de 17h10.

– Ligne 517 : – Sens Sain Bel > Bully

– Ligne 584A : – Sens L’Arbresle > Sarcey : trajet de 16h30.