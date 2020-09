Les Cars du Rhône sont gratuits ce mardi

A l’occasion de la 10ème édition du Challenge Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes, les trajets seront offerts sur les douze réseaux des cars de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et donc par conséquence, sur le réseau des Cars du Rhône. Un titre de transport gratuit sera remis à bord des cars.

Selon le président du Sytral, Bruno Bernard, “L’objectif est de faire évoluer les comportements et faire découvrir les mobilités alternatives. Chacun est invité à laisser sa voiture individuelle au profit de la marche,du vélo, des transports en commun ou du covoiturage. Les habitants pourront ainsi découvrir et emprunter l’une des 310 lignes régulières et scolaires du réseau qui sillonnent le département du Rhône”.