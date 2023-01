Les centres commerciaux lyonnais veulent faire des économies d’énergie

Les centres commerciaux de La Part-Dieu et de Confluence ont signé une charte d’engagements sur la sobriété énergétique.



Concrètement le chauffage se lance désormais à 17 degrés, la climatisation se déclenchera plus tard ( à partir de 26 degrés) et les boutiques sont éteintes en dehors des périodes d’ouverture.



Objectifs énergétiques : tenir les moins 20 % pour s’inscrire dans le décret tertiaire qui impose -40 % en 2030, -50 % en 2040 et -60 % en 2050.